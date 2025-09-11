»³ºê¸¿Í¡Öº£ºÝ¤Î¡½¡½¡×¥·¡¼¥º¥ó£³´°À®¤Ë´¶ÌµÎÌ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¼Ô¤È¥»¥ë¥Õ¥£¤¹¤ë»³ºê¸¿Í
»³ºê¸¿Í¡¢ÅÚ²°ÂÀË± ¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê9·î25ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£ÁíÀª13¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºê¸¿Í¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
ËãÀ¸±©Ï¤»á¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1, 2¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£W¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¤È¤È¤â¤Ëº´Æ£¿®²ð¤¬ºÆ¤Ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤È¤·¤ÆÌ¿·ü¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ËÄ©¤à¡£ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¤²¤§¤à¡É¤Ç¡¢¹ñÌ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¨¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¥·¡¼¥º¥ó£³ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜºî¤ÎÀ»ÃÏ¡¦½ÂÃ«¤Ç¥¥ã¥¹¥È¡õ´ÆÆÄÁíÀª13¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡ã¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¤ò¼Â»Ü¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¡È¤²¤§¤à¡É¤òºÇ¿·¤ÎVFX¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Î¤è¤¦¡£±ÇÁü¡¦¾ÈÌÀ¡¦¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦LED¤Ë¤è¤êË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËÇÛ¿®¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Çºî¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¤¬¡ÖÌòºî¤ê¤ä±éµ»¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡×¤È¤·¤Æ»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö»³ºê¤¯¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊª»ö¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»³ºê¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿»£±ÆÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»³ºê¤Ï¡¢¡ÖÂùÎ®¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òµó¤²¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤»£±ÆÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ´¶¤òÀú¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó3¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢9·î25Æü¤ÎÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£