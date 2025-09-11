　日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（8月）、新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.1%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）21:30
予想　23.2万件　前回　23.7万件（新規失業保険申請件数)
予想　194.8万件　前回　194.0万件（継続受給者数)