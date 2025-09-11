まもなく米消費者物価指数CPI、新規失業保険申請件数の発表
日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（8月）、新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）21:30
予想 23.2万件 前回 23.7万件（新規失業保険申請件数)
予想 194.8万件 前回 194.0万件（継続受給者数)
