「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

打線が爆発した日本ハムが２連勝。オリックス戦の連敗を４で止め、敗れた首位・ソフトバンクとのゲーム差を２に縮めた。

試合後、２戦連続でヒーローの今川は「八木さん見てますかー？八木さんのためにも勝ちたかったので、勝てて良かった」と笑みを浮かべた。

９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭に直撃した八木打撃コーチが入院。横尾２軍打撃コーチが合流した一戦で、打線が爆発した。

初回に先頭からいきなりの５連打。レイエスの適時二塁打で先制すると、郡司、清宮幸も連続適時打。山県の適時打、奈良間の適時二塁打など、打者１０人で一挙６点を奪った。

三回には今川の左翼線適時二塁打で加点。４点差に追い上げられた六回には、代打・万波の適時打などで３点を挙げて突き放した。

長い２軍生活を経て、１軍昇格。２番で２戦連続猛打賞の今川は「今日打たないと一発屋で終わってしまうと思っていたので、死に物狂いで執念で、絶対に打ってやると臨みました」と笑み。緊急合流の横尾コーチにも「ずっとファームで後押ししてくれたのは横尾さん、佐藤コーチ、小田コーチ、たくさんいるんですが、その横尾さんが近くにいてくれて心強かった」と感謝の思いを示した。