俳優の山粼賢人さんと土屋太鳳さんがW主演するNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3 グローバルファンイベントが行われ、山粼さん、土屋さんのほか、磯村勇斗さん、三吉彩花さん、賀来賢人さんら豪華出演者が登壇しました。



【写真を見る】【 山粼賢人&土屋太鳳 】「今際の国のアリス」シーズン3に「感無量」 賀来賢人が主演2人を絶賛「気負いない。いい意味で」





山粼さんは、 “シーズン1をやっていたときは、シーズン3までいくとは考えてもいなかったので、本当に幸せで光栄ですし、世界中の人が楽しんでもらえる作品を日本で作って発信していけるというのは、本当に嬉しいですね” と喜びを噛み締めました。









土屋さんは、 “シーズン3を迎えるということで本当に感無量です” と、しみじみ。 “皆さんにやっとお届けできると思うと、嬉しいんですが、ちょっと寂しい気持ちもあり、でもワクワクもしております” と配信スタート前の複雑な心境を語りました。









そしてシーズン3からの参加となる賀来さんは、 “「今際の国のアリス」を体験して思ったのは、体力的な問題。非常にフィジカルが大事になってくるんですね” と、撮影の大変さを吐露。 “というのも、言えないんですけど、アレがアレしてくるんですよ。アレが、あーってなって、アレッ？ってなるんですよ。そうなるとこっちも、アレー？！ってなっちゃうんですよ。本当に大変だったんです。楽しみにしてください” と、笑わせながらファンに期待を持たせました。









また賀来さんは主演の2人について、 “役者としての、太鳳ちゃんと山粼くんの現場での居かたが、本当にいいんですよ” と絶賛。 “力が抜けてるんだけど、本番になるとバチッと変わって。本当にハードなシーンばかりなんですよ。普通の現場だったら罵声とか、ピリピリするはずなんだけど、この2人がいるおかげで、ここまでリラックスした空間になるんだなと。気負いもないんですよ、いい意味でね。新しい主演のあり方というか、真似しようと” と称賛しました。







すると土屋さんは “（賀来さんも）ずいぶん明るかったですけどね” とツッコミ。会場は笑いに包まれていました。

