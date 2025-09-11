◇セ・リーグ 阪神2―0DeNA（2025年9月11日 甲子園）

阪神はDeNAに2―0で勝利し、連敗を2で止めた。

0―0で迎えた4回1死二塁、森下が決勝の21号となる2ランをレフトスタンドへ運んだ。

ヒーローインタビューに登場した森下は「久しぶりにすごく手応えがあった。前回、大学の後輩の（石田）裕太郎にやられてしまって悔しかったんで、今日は1本出そうと思って、それが最高の形になったので、嬉しいです」と振り返った。

1打席目は三振に倒れたが、2打席目で石田のスライダーを完璧に捉えた。「もちろん修正はしましたし、裕太郎も凄くいいボールを投げていて、自分も必死にやってたので、やっと良い形でホームランが出てくれてすごく嬉しいです」と喜んだ。

これで12試合連続安打。秘訣を聞かれると「毎日自分自身と向き合って、打撃だけじゃなくて、守備も練習から意識を高く持ってやっている。優勝してもCS、日本シリーズにつながるので、気を引き締めてやっています」と語った。

完封勝利を挙げた大竹についても「本当にテンポ良くて、野手陣も凄く足取り軽くベンチに帰って来られたので良かった」と感謝した。

これから残りのシーズンからポストシーズンへ試合は続く。「優勝は決まりましたけど、勝ちっていうところに徹して、自分の中でも調整しつつ、最高な形でCSを迎えたい。自分らしいフルスイングで、これからも貫いてやっていきたいです」と力強く話した。