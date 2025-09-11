「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本６−２米国」（１１日、沖縄セルラースタジアム那覇）

日本は２次リーグ初戦で米国と対戦し、延長八回タイブレークの末、勝利を手にした。

相手先発は１５０キロ超の直球を投げ込む左腕のボレモンが先発。初回から１５２キロを計測しながら切れ味抜群のスライダーを投げ込まれ、日本打線は苦戦。三回まで一人の走者も出せずに抑え込まれた。１点を追う六回は無死一塁から相手の暴投で無死三塁とするも岡部、藤森が連続三振で終わった。

日本代表の先発・末吉は四回まで無安打に抑えて５奪三振。初回こそ２四球で２死一、二塁の危機を招いたが、５番・マーフィーを右飛に抑えて危機を脱出。以降は得意のスライダーを駆使してテンポよくアウトを築き、４回１／３を無安打無失点と好投した。

２番手・早瀬が２死二塁を招き、遊撃・岡部の悪送球で先制点を献上。ただ、七回に先頭の主将・阿部の中前打から１死二、三塁とし、横山の右前適時打で同点。土壇場で試合を振り出しに戻した。

その後、延長タイブレークに突入。八回無死満塁で１番・岡部が失策の借りを返す右中間への３点適時二塁打をマーク。一挙５得点で試合を決定づけた。八回１死満塁からは石垣が登板し、１５４キロの直球で３球三振。この日最速は１５５キロをマーク。最後は二飛に仕留めて試合を締めた。

１次リーグＡ組では韓国に勝利するなどして５連勝。同じくＢ組全勝の米国相手との接戦をものにした。