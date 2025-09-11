◇セ・リーグ 巨人2―3広島（2025年9月11日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（46）は「悪いなりによく粘って、ちょっと修正もゲーム中にできてきたし、次、中7日くらい空くのかな？万全にして、次は勝ってもらいたいなと思います」と今季2度目の中5日登板で6回6安打2失点と粘投した先発右腕・山崎をねぎらった。

2連投中の大勢はベンチ外。同じく2連投中のマルティネスはベンチには入ったものの、登板機会は訪れなかった。

「そうだね、うん。セーブ機会とか…ライデル（マルティネス）も行きたかったんだけどね、セーブ機会だけっていうのを決めてたので。何とかみんなでつないでいこうと思ったんですけどね」と阿部監督。

打線も丸、吉川のレギュラー陣がベンチスタート。丸は昨年サヨナラ弾を放っている栗林が登板した7回に代打で登場したが、吉川は打席に立たず。吉川については体調を考慮した模様で「そこまで重症ではないんだけど、大事を取ってって感じです」と説明した。

また、大勢については今後も3連投は避ける方針かどうか問われると「そうですね。ちょっと張りとかも訴えていたので、さすがに無理させられなかったのでね」とした。

残り14試合。投手も野手もここが踏ん張りどころだ。「もちろん、その通りだと思いますし、しっかりコンディション整えてやるっていうことが一番だと思うんでね。切り替えるしかないと思うので頑張ります」と前向きに話す指揮官だった。