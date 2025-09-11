アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、11日に都内で会見を行い、今年2度目の日本大会となる11月16日「ONE173」（有明アリーナ）の対戦カードを発表した。元K―1スーパーライト級王者の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）がONE初参戦。初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）との対戦が決定した。

会見に出席した安保は「主役が遅れて登場しました」と開口一番。「俺がONEに来たからには史上最高に盛り上げて、いろんな経験を経て強くなった俺がONEフェザー級“真”の王者になる」と誓った。

囲み取材では「いろいろ話をして3試合契約をしました」と報告。RIZINとの契約については「1試合契約だった。縛りもなかったので、榊原社長とも話をして、RIZIN側の本心は“残って欲しい”という気持ちだったと思いますし、RIZINのことはすごく好き。RIZINで戦いたかったんですけど、僕の思いを話したら快く送り出してくれました」と明かした。

ONEの参戦は3カ月前にオファーがあったという。その際に1度敗れている野杁正明との対戦を要求したが、ONE側から「じゃあグレゴリアンを倒してみろ。この選手を倒したらタイトルマッチも考えていい」と伝えられたようだ。

安保がONEと契約した理由は、1度敗れている現ONEキックボクシングフェザー級王者・野杁正明へのリベンジだ。野杁とは21年9月に対戦しKO負けを喫している。「目的は野杁正明へのリベンジ。だから用意された相手を1人、1人倒していく」と、ONEの舞台で安保のリベンジストーリーが幕を開ける。

チャトリCEOは「この試合の勝者が次のフェザー級キックボクシング王者への最有力になる」と言及している。