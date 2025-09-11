「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

巨人が痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。再び勝率５割に逆戻りとなった。九回から登板した石川が手痛い勝ち越しソロを浴びた。

同点で迎えた九回、広島・中村奨の打球が左翼席に飛び込むと本拠地は悲鳴に包まれた。まさかの一撃に重苦しいムードが漂い、ベンチの阿部監督は厳しい表情を浮かべた。

序盤は点の取り合いとなったゲーム。１点を先制された直後の初回１死からキャベッジが右中間への二塁打で出塁すると、２死三塁となって岡本の右翼線適時二塁打で同点。さらに２死一、二塁として中山の中前適時打で勝ち越しに成功した。

だが、続く二回に２死から若林、キャベッジの連打で一、三塁と追加点のチャンスをつくるが泉口が中飛で無得点に終わると、三回以降は広島先発・高に六回まで１安打に抑えられた。

中５日で先発の山崎は、１点リードの三回１死満塁から自らの暴投で同点に追いつかれる。それでも、その後の危機で追加点を許さず。６回２失点と粘りの投球を見せた。同点の七回も２死満塁の危機を迎えるが、３番手・田中瑛が菊池を三ゴロに仕留めて勝ち越し点を与えない。

直後の七回は２番・キャベッジからの好打順だったが、広島３番手・島内の前に無得点。終盤まで緊迫した試合展開が続いていたが、痛恨の一撃を浴びてしまった。これでセ・リーグは再び優勝を決めた阪神が貯金独占状態となった。