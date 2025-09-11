中村敬斗がスタッド・ランスに合流…移籍申し出の噂も残留へ「完全なコミットメントを表明した」
フランス・リーグアンのスタッド・ランスは11日、日本代表MF中村敬斗がトレーニングに合流したことを発表した。今後は適切な復帰プロトコルを経て、リーグ戦への準備を進めるという。
中村は7月中旬から病気で欠場していたという。7月下旬のジャパンツアーも不参加。今月頭に行われた日本代表のアメリカ遠征にも参加していなかった。複数の国内外メディアによると、リーグ・ドゥに降格したクラブからの移籍を申し出ているが、クラブが売却に応じない状態で、クラブと対立関係にあるという報道もあった。
クラブ公式サイトによると、中村は約2か月ぶりにチームに合流。クラブは「中村選手は療養を終え、今朝レイモン・コパ・ライフセンターに戻りました」と報告。「クラブでの2シーズン目と同様に、プロ意識と野心をもってランスのユニフォームを守るという完全なコミットメントを、経営陣、スタッフ、そして選手たちに改めて表明した」と説明した。
