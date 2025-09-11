2023年にオープンしたネパール・インド料理のお店『Ramailo.(ラマイロ)』。

お店の名前は、ネパール語で“楽しい”という意味。さまざまなスパイスを使用した本格的な味と幅広いメニューを提供しています。



ランチで人気なのは、2種類のカレーが味わえる「Bセット(1,430円/税込み)」。

本日の野菜カレーに加え、好きなカレーを1つ選べ、ナンorライス・サラダ・アチャール・ドリンクが付いたボリューム満点のセットメニューです。選べるカレーは、バターチキンカレー・キーマカレー・えびカレーの3種類。

この日選んだのは「バターチキンカレー」。柔らかいお肉にクリーミーな味わいのカレーに、ネパール人シェフが本場にこだわった高温の窯でサクッともちもちに焼き上げたナンがすすみます。カレーは香辛料がピリッと効いており食欲をそそります。



もうひとつオススメは「ネパールカレーパスタセット(サラダ付き)[1,045円/税込み]」。

じつは、カレーパスタはネパールの家庭料理で一般によく食べられているそう。店では4種類のカレーの中から選べます。

この日選んだのは「キーマカレー」。ピリッとしたスパイシーなカレーが麺とよく絡みます。

小さいナンが付いていて、あまったパスタソースを乗せて食べるのもオススメ！



さらに、からあげやルーローハンなどカレー以外のメニューも充実。黄色を基調とした明るい店内で、ネパール人シェフがふるまう本格的な味をぜひ味わってみませんか。





■Ramailo. (らまいろ)

新潟県五泉市郷屋川2-164-17

0250-47-8308

【営業時間】昼｜11:00～15:00 夜｜18:00～22:00（金・土・祝前日は～23:00）

【定休日】火曜日