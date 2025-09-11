今や私たちの生活の中でも身近になってきた「AI」。メッセージをAIが提案してくれる新機能がLINEに実装されました。

【画像を見る】若者にとってはNGの絵文字は？

LINE新機能「AIが分析して返信を提案」街の反応は？

9月9日から、LINEのメッセージ入力欄に「AI」のマークがあるのをご存じでしょうか。



これは直前のトーク内容を「AI」が分析。おすすめの返信案などを提案してくれるものです。

街の皆さんにもやってもらったところ、様々な印象がありました。





20代女性「自然。すごい楽ちんだなって」「ちょっと断りづらいときとかに考えるの大変だったりするので、そういう時は適切なの選んでくれそう」

19歳男性

「開いてAIを押して、パッパッと返信しちゃう感じで使います」

19歳女性

「バイト先の社員や先生には使いたい。友達の中だと自分たちにしかないノリがあるので、そこは自分で返信したいと思う」

中には、AIの機能に抵抗がある人もいました。

10代男性

「AIを使っていることがバレるのを考えたら使わないほうが…（バレた後のほうが）面倒くさい」

世代間ギャップ「。」「絵文字ニコニコマーク」はNG

出水麻衣キャスター:

我々もそうですが、今の若い世代の方々は「どう返信しようか」と迷うことがあります。



なぜならば、「上の世代とのギャップ」がありますので…

若い世代では、文章の最後に「。（句読点）」をつけると怒っていると感じるケースもあるそうです。



実際に、「高校生がやりとりするとき 意識すること」で、女子高生1位になったのが「句読点『。』をつけない」です。理由としては、怒っていると勘違いされたくない、などがあるとのことです。

※LINEリサーチ調べ（2024年調査）

井上貴博キャスター:

チャットに慣れている世代なので、仕方がないと思っています。

出水キャスター:

我々がよく使う“絵文字”も注意が必要です。



「大丈夫だよ」の文言の後につけたりする“ニコニコマーク”ですが、若者にとっては「目が開いていて怖い」「逆にプレッシャーになる」とのことです。