¡Úµð¿Í¡ÛÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¾¡Î¨5³ä¡¡9²ó¤ËÃæÂ¼¾©À®¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡¡»³ºê°Ë¿¥¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç3-2µð¿Í(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ï¹Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢5Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡ÌÜ¤Ë¤à¤±¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬½é²ó¡¢¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Îµð¿Í¤Î¹¶·â¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤È¤·4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¹ÔÏÀÁª¼ê¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤È¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»³ºêÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬3²ó¤Ë1ÈÖ¤ÎÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»°Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»³ºêÅê¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·6²óÈï°ÂÂÇ6¡¢4Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¹¶·â¿Ø¤Ï6²ó°Ê¹ß¡¢¹Åç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÃ¥¤¨¤ºÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢5ÈÖ¼ê¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¾¡Î¨¤¬5³ä¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£