¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£Ë¡¦ÀîÅÄÍøÌÀ¤¬¸µË½Áö²¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¡¦ÃöÌÚàÌ©ÃÌá¤Î¿¿Áê
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£à¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£ËáÀîÅÄÍøÌÀ¡Ê£¶£±¡Ë¤È¤Î½é¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¸·î¤ËÅìµþ¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Á£Î£Ô£Ï£Î£É£Ï¡¡£É£Î£Ï£Ë£É¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â¸½¡£¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡¢£Ú£Å£Ò£Ï¡½£Ï£Î£Å¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÇÂÐÀï¤·¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¾®Àî»á¤ËÂÐ¤·¡¢ÀîÅÄ¤Ï¸Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÄ¾Äï»Ò¤À¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÈÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¤±¤É¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Çº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Î¿·ÆüËÜ¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤ÀËÍ¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Î¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ØÎÉ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤Î·Á¤ò¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬¼ä¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Îº¢¤ò¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ï¤ËÀï¤¤¤ò¸«¤»¤í¤È¡¢¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ê¾®Àî»á¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀï¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£Ë¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀîÅÄ¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡££±£¹£¸£´Ç¯£´·î£´Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦²¬»³ÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç»î¹çÁ°¤Î¤³¤È¡£Á´ÆüËÜ¤ËÆþÌç£³Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥ê¥ó¥°¤ÇÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î½ÀÆð±¿Æ°¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸á¸å£µ»þ¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÁ´ÆüËÜ¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤¤¤¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤«¤Ä¤«¤È¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ò¶á¤Å¤±¤º¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÈÌó£²£°Ê¬´Ö¤ÎàÌ©ÃÌá¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¿·ÆüËÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¡£¼èºà¤Ë¤Ï¡Ö²¬»³¤Ë¤¤¤¤ÀèÀ¸¡Ê°å¼Ô¡Ë¤¬¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ´Æü¥×¥í¤¬²¬»³¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤òÉ½ÌÀË¬Ìä¤·¤¿¤À¤±¤À¤è¡£ÊÌ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥È¥Ü¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¡Öº£»×¤¨¤Ð¡Ä¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ØÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ë¶â¡¢¼Ú¤ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¡×¤Èà¿¿Áêá¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£¸µË½Áö²¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ã¥¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£Ë¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ËÇ¯¤â¼ã¤¤¤·¡¢¡Ø¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÄï¡Ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÈÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï¹«´Ö¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉàÉÔÃçá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£