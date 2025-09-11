『キングオブコント2025』ファイナリスト10組発表 トム・ブラウンみちおはロングコートダディに対抗心むき出し？
『キングオブコント2025』の決勝進出者10組が発表。しずる、ロングコートダディ、ファイヤーサンダー、うるとらブギーズ、や団、青色1号、ベルナルド、元祖いちごちゃん、トム・ブラウン、レインボーらファイナリストたちが記者会見に登壇し、意気込みを語った。
【写真】決勝初進出が5組！ 『キングオブコント2025』ファイナリストが集結！
昨年の記録を更新し、過去最多となる3449組がエントリーした『キングオブコント2025』。その中を勝ち抜き、司会の山里亮太（南海キャンディーズ）に呼び込まれて記者の前に現れた10組。トップバッターとなったしずるの池田一真はカメラにメンチを切り、明らかな闘争心を見せつける。
それもそのはず。しずるが『KOC』の決勝に出場するのは、2016年以来の9年ぶり。山里に意気込みを聞かれると、池田は「本番にコントで話しますよ！」とコメントでも強気な態度を見せる。そんなしずるを、エントリー表明会見にて「ライバル視している」と語っていたロングコートダディ堂前透。「その発言をみんな笑っていました」と、しずるが決勝に来ると信じる人が少なかったと明かすと、池田は「そいつら連れてこい！」と怒りをあらわにしていた。
意外にも決勝初進出となったのは、トム・ブラウン。『M-1グランプリ』と『キングオブコント』のWでファイナリストになるが、ロングコートダディは両方の決勝を体験しているほか、今年から開催されている賞レース『ダブルインパクト』の決勝にも進出。みちおは「トリプルファイナリストがいると僕たちがかすむので、ムカつく」と対抗心をむき出しにする。
その後、みちおは「兎と手押し相撲で勝負したい」と言い出し、なぜかお笑いではない方法で対決することに。正々堂々と勝負するのかと思いきや、山里の「はっけよい、のこった！」の声と同時にみちおが兎の首を絞めようとして、芸人全員で止めに入るなど、てんやわんやの状況を巻き起こして集まった報道陣を笑わせていた。
このほか、決勝初進出となるのがレインボー、青色1号、ベルナルド、元祖いちごちゃん。青色1号は「太田プロ所属で初の賞レースで優勝を果たしたい」と事務所を背負って優勝を目指すという意気込みを語っていた。
はたして第18代キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどのユニットなのか？
『キングオブコント2025』決勝は、TBS系にてこの秋放送。
★『キングオブコント2025』ファイナリスト一覧 ★
・トム・ブラウン（初）
・ベルナルド（初）
・元祖いちごちゃん（初）
・レインボー（初）
・青色１号（初）
・しずる（9年ぶり5回目）
・ファイヤーサンダー（3年連続3回目）
・ロングコートダディ（2年連続4回目）
・うるとらブギーズ（4年ぶり4回目）
・や団（4年連続4回目）
