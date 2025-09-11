¥¹¥Þ¥Û¤Î4KÆ°²è¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¡õ¤¿¤Ã¤×¤êÊÝÂ¸¡ªMagSafeÂÐ±þ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡ÖESD420¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÀÅ»ß²è¤äÆ°²è»£±Æ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡£»£±Æ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤ÏÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¾Ãµî¡×¤Ï¡¢¼ê´Ö¡¦ÌÌÅÝ¡¦ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇºÇ¤â´ÊÃ±¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤ÆÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö³°Éô¥á¥â¥ê¤ÎÁýÀß¡×¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡ÖESD420¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢PC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯iPhone¤äAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¤Ç¤¹¡£
4KÆ°²è¤äÂçÎÌ¤ÎÀÅ»ß²è¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²»³Ú¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£ºÇÂç20Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PC¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢iPhone¤Ç¤Î4K ProRes»£±Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï69.5¡ß63¡ß¸ü¤µ10mm¡¢½Å¤µ48g¤Î·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï1TB¡Ê1Ëü7800±ß¡Ë¡¦2TB¡Ê2Ëü9800±ß¡Ë¡¦4TB¡Ê5Ëü4800±ß¡Ë¤È¡¢PCÊÂ¤ß¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£³°Éôµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¤ÏUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þOS¤ÏWindows¡¢macOS¡¢iOS¡¿iPadOS¡¢Linux¡¢ChromeOS¡¢Android¤ÈÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥×¥é¥°¡õ¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥¹¥Ñ¥ï¡¼»ÅÍÍ¤Î¤¿¤áÌÌÅÝ¤ÊÀßÄê¤ä³°ÉôÅÅ¸»¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
USB 20Gbps¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÈÆâÂ¢SLC¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç2000MB¡¿s¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ò¼Â¸½¡£
¥¹¥Þ¥Û¤«¤éPC¤Ø¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿°Ü¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢iPhone¤ÎProResµ¡Ç½¤Ç»£±Æ¤·¤¿4KÆ°²è¤ÎÊÝÂ¸¤â²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
MagSafeÂÐ±þ¤ÎiPhone¤ä¶âÂ°ÌÌ¤Î¤¢¤ëµ¡´ï¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ò¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê²ÄÇ½¡£¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ÊMIL-STD-810G¡Ë½àµò¤Î¹â¤¤ÂÑ¾×·âÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌµÎÁ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖTranscend Elite¡×¡ÊmacOS¡¿Windows¡¿AndroidÂÐ±þ¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¾ï¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥»¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥í¥ó¥°¥ì¡¼¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î2¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
