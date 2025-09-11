ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回新登場する「ごまぽん水餃子」は、もちもちの皮が食べ応え満点の水餃子を主役にした一皿。水餃子の下には、ごまポン酢と香ばしいごま油を合わせた特製の創作タレをまとわせた、野菜と炒り卵、そぼろをたっぷり敷き詰めた。酸味とコクが絶妙に調和した味わいを、ぜひ楽しんでほしいという。大きめのスプーンで水餃子とそぼろを一緒にすくって食べるのがオススメとのこと。

副菜は、彩りよく仕上げたやまいもの麻婆和え、コクのあるカリフラワーサラダ、トマトの酸味でさっぱりと仕上げたかぼちゃのツナトマト。

なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］9月9日（火）

