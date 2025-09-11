タカナシ乳業は、9月30日から「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」を発売する。

「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」は、北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを贅沢に味わうヨーグルト。生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えた。北海道乳原料を使用している。やさしい甘みがついているので、そのままおいしく食べられる。家族で味わう贅沢なひとときを感じてもらえるヨーグルトだという。

ヨーグルトは機能性だけでなく、味、食感など自分の好みに合うものを選んで、楽しんでいる人がいる。そこで、スイーツ寄りの“嗜好系”のヨーグルトに注目し、“冷蔵庫にあるとちょっと嬉しい家族のご褒美”を感じてもらえるヨーグルトを目指して開発した。“とろける食感と生クリームの深みある味わい”と“特別感のあるデザイン”にこだわり、家族で味わう贅沢なひとときを感じてもらえるヨーグルトに仕上げた。

［小売価格］386円（税込）

［発売日］9月30日（火）

タカナシ乳業＝https://www.takanashi-milk.co.jp