キンプリ永瀬廉『24時間テレビ』で高橋海人の代役を務めた松田元太に感謝「さすがだよな」

9月10日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉がTravis Japan・松田元太への感謝を語った。

番組内で、King ＆ Princeがチャリティーパートナーを務めた8月30日〜31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』が無事終了したことを報告した永瀬。なお、今回は高橋海人が体調不良で出演を見合わせ、松田が代役で出演する形となった。

永瀬は、高橋の体調が回復したことを明かしつつ、昨年には休養中の自身に代わってライブステージでのパフォーマンスを行ったこともある松田について、「助けていただいてしまって、またまた」「快く受けてくれたのもすごい嬉しかったですし、ここ1〜2年でね、僕の代わりやってくれたり、海人の代わりを今回やってくれて。1番キンプリしてますね」とコメント。

続けて、松田が急遽参加したダンスパフォーマンスについても、「すごかったね。ビックリしました。1日で覚えちゃうから」「（松田の）すごさっていうのを改めて感じて、ちょっと感動しちゃいましたね」「だいぶグッと来ちゃって」と振り返った。

さらに、「普通、だって受けれないじゃないですか、怖くて。あの大役」「そこをなんかもう『あ、受けますよ』みたいな。さすがだよな」「お世話になりました。本当にありがとうございました！」と感謝を述べていた。

※高橋海人の「高」ははしごだか