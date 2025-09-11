9月11日、3児の母である鈴木亜美がInstagramを更新した。

【写真】美しいデコルテを見せたワンピースSHOTも公開

鈴木は、自身のInstagramアカウントにて、「とある日の #あみーゴ私服」とハッシュタグを添えてコメントすると、すらりとした素足を披露したオールインワンの私服姿を披露。

この投稿に対し、ファンからは、「スタイル良すぎ」「全然体型変わらないの凄い」「めちゃくちゃ可愛い」「昔と変わらない」「素敵すぎる！」「ASAYAN時代からずっと好き」といった反響が集まっている。

鈴木は、1998年に「love the island」で歌手デビュー。現在は音楽活動やタレント業などと並行して、8歳の長男、5歳の次男、3歳の長女の育児に取り組んでおり、SNSやYouTubeチャンネル『鈴木亜美のあみーゴTV』では、そんな鈴木のさまざまな姿を見ることができる。

同Instagramの9月2日の投稿では、東海テレビ『スイッチ！』に出演した際のオフショットとして、美しいデコルテを披露したワンピース姿の写真を公開していた。

画像出典：鈴木亜美オフィシャルInstagramより