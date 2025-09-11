ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】JR津山線 大雨のため津山駅～岡山駅間で運転見合わせ… 【速報】JR津山線 大雨のため津山駅～岡山駅間で運転見合わせ（11日午後9時10分現在）【岡山】 【速報】JR津山線 大雨のため津山駅～岡山駅間で運転見合わせ（11日午後9時10分現在）【岡山】 2025年9月11日 21時16分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、津山線は大雨のため、午後8時48分から、津山駅～岡山駅間で運転を見合わせています。運転再開見込みは、状況確認中です。（11日午後9時10分現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「革靴で顔を蹴られ...」すべては“10年にわたる虐待”から始まった「自殺したい、しか考えられなくなった」【マジシャン、元ホームレス 第2話／全6話】 「いじめで死ぬくらいなら...大騒ぎして周りに訴えろ」失明、壮絶ないじめ、幼い長男の死...多くの苦難を乗り越えて 盲目の先生語る「命を救う言葉」とは【第3話／全9話】