¤Ê¤Ç¤·¤³FWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª¡Äºòµ¨¤Ï¹ñÆâ3´§Ã£À®¤Ë¹×¸¥
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï11Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¡£·ÀÌó±äÄ¹¤ËºÝ¤·¡¢ÉÍÌî¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¾ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ï2004Ç¯5·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß21ºÐ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºåºæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê¸½¡§¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Þ¥ë¥Ó¡¼¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·9¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥Ö¥ë¡Ê¹ñÆâ3´§Ã£À®¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWSL³«ËëÀá¤Ç¤Ï·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¡¢ÉÍÌî¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¤¤«¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÏWSL¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÅ¬±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò2029Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¡ª
Always Blue. Always smiling. 💙 pic.twitter.com/Jl1WlB5wbE— (C)helsea FC Women 🏆🏆🏆 (@ChelseaFCW) September 11, 2025