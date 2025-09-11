神奈川県民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキング！ 2位「逗子市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、神奈川県居住の20歳以上の男女6万4202人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜神奈川県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（※一部2019年・2020年含む）をもとに集計しています。
本記事では、神奈川県民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキングを紹介します。
居住者からは、幸福を感じる理由と「家族がいて大きな病気もケガもなく壮絶な経験もなく、いわゆる普通の平均的な暮らしをしてきたであろうことが改めて幸せだなと感じる」「信頼できる恋人がいる」「就職活動が早めに終わり自由な時間を過ごせている」など、安定した日常への感謝の声が多く寄せられています。
住民の環境意識も高く、「はやまクリーンプログラム」といった独自の取り組みも進められています。居住者からは「家族仲も良く、安定した職について自分の好きなことをできているため」「子ども達が元気に育っている。それほど老後を心配していない」「配偶者が生きていて、共通の趣味を楽しめている」といったコメントが寄せられており、幸福度の高さがうかがえます。
2位：逗子市／評点70.0／偏差値68.8逗子市は、自然の豊かさと都市の利便性が調和した暮らしが実現できるエリアです。JR線と京浜急行線の2路線が利用可能で、都心から電車や車で約1時間とアクセスも良好。駅から海までは徒歩約10分と近く、湘南エリアの中でも抜群の立地環境を誇ります。
1位：三浦郡葉山町／評点71.0／偏差値73.8三浦郡葉山町は、東京から約50km、三浦半島の玄関口に位置する自然豊かなエリアです。海と山に囲まれた風光明媚な地で、古くから別荘地として親しまれ、皇室の御用邸もあることで知られています。また、日本の近代ヨット発祥の地としても、長い歴史を誇ります。
