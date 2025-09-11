◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 10-4 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは16安打10得点の猛攻でオリックスに勝利しました。この日、ソフトバンクが敗れたため首位と2ゲーム差に迫っています。

この日の日本ハム打線は初回から猛攻。対するオリックスの先発・東松快征投手の前に先頭からの連打でノーアウト1、2塁の好機をつかむと、4本のタイムリーで4点を先取します。さらに2番手・郄島泰都投手の前にも奈良間大己選手にタイムリーが生まれ、さらに続く2、3塁の場面でも9番・田宮裕涼選手が犠牲フライを決め、初回に一挙6得点をあげました。2回には1アウト満塁の好機を生かせず得点とならなかったものの、3回には今川優馬選手のタイムリーでさらに1点を追加。序盤に7点差とオリックスを突き放します。

大量援護をうけた先発・北山亘基投手はランナーを出しつつも、5回までオリックス打線を無失点に抑える好投。しかし6回に反撃にあい、3本のタイムリーで3点を失いました。

それでも日本ハム打線は猛攻を継続。6回裏には1アウト満塁のチャンスをつくると、万波中正選手のタイムリーなどで3点を追加しました。

8回にはオリックス・西野真弘選手のソロHRを浴びるも、大量リードを守り切った日本ハム。オリックスに大勝を収めました。

同日にソフトバンクがロッテに敗れたため、首位との差は2ゲームに縮まりました。