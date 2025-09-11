『今際の国のアリス』キャストが豪華集結! 山崎賢人＆土屋太鳳、シーズン3配信に「幸せ」「感無量」
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3(9月25日世界独占配信)のグローバルファンイベントが11日、都内で行われ、W主演の山崎賢人と土屋太鳳をはじめ、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、賀来賢人、佐藤信介監督が登壇した。
『今際の国のアリス』シーズン3 グローバルファンイベントの模様
麻生羽呂原作の大ヒットコミックスを映像化した大ヒットサバイバルドラマのNetf lixシリーズ『今際の国のアリス』のシーズン3では、すべての謎が解き明かされたその先にある新ステージ「JOKER」が開幕。アリス(山崎賢人)とウサギ(土屋太鳳)が今際の国へ戻り、命がけの“げぇむ”に再び挑む。
本作の聖地・渋谷にて行われたこの日のグローバルファンイベントに、キャストと監督が集結した。
山崎は「シーズン1をやっていたときは、シーズン3までいくと考えてもなかったので、本当に幸せですし、光栄ですし、世界中の人が楽しんでもらえる作品を日本で作って発信していけるというのは本当にうれしいです」としみじみ。
土屋も「シーズン3を迎えるということで本当に感無量です。シーズン1、シーズン2を撮り終わって完璧に終わりだと思っていたので、本当にうれしいですし、皆様にやっとお届けできると思うと、うれしいんですがちょと寂しい気持ちもあり、でもワクワクしています」と心境を述べ、「パワーアップしたシーズン3を楽しんでいただけたらと思います」と呼びかけた。
