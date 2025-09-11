◇カーリング・日本代表決定戦第1日 予選リーグ（2025年9月11日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕。女子予選リーグで五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレがフォルティウス、SC軽井沢クラブに連勝し、好スタートを切った。

初戦はフォルティウスとロコ・ソラーレが激突。延長までもつれる接戦となり、ロコ・ソラーレが9―7で勝利を収めた。

第2戦はロコ・ソラーレがSC軽井沢クを13−4で圧倒。上位2チームが日本代表決定戦進出に王手をかけた。

第3戦では、ともに黒星スタートとなったSC軽井沢クとフォルティウスが対戦。6−6の同点で最終エンドに入り、最後はSC軽井沢クのスキップ・上野美のショットが決まり、接戦をものにした。

▽カーリング日本代表決定戦 3チームで争う女子は、予選リーグ（11、12日）で各チームが総当たりで2度ずつ対戦し、上位2チームが決定戦（13、14日）へと進む。予選リーグの対戦結果を含め、先に3勝したチームが代表に決定。2チームで争う男子は、先に3勝したチームが代表となる。男女代表はそれぞれ残り2枠のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を懸け、12月にカナダで行われる世界最終予選を戦う。