圧倒的な存在感を放つ優れもの♡ 秋コーデが華やぐ「レオパード柄＆ファーアイテム」5選
今年の秋はちょっぴり強めな小物を取り入れたい気分！そこで今回は、コーデのアクセントになる「レオパード柄＆ファーアイテム」を5つご紹介します。ギャルみ全開なブラウスやビジュ映えが叶うアウターなど、存在感抜群なアイテムをぜひチェックしてね♡
モブワイフ
海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。
危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが、レオパード柄やレザー素材、ファーなどのファッションアイテムや、目元や唇の色が濃いメイクである。
レオパード柄アイテム
Item 【MOUSSY】レポパード柄パフスリーブブラウス
ギャルみ全開かつ、圧倒的存在感でお目立ち確実。クラシカルな雰囲気のブラウスは今季大注目♡
Item 【minitmute】レオパード柄バッグ
シンプルなコーデのアクセントに。小さめで主張が少ないから、柄に抵抗のあるコでも◎。
Item 【Ray BEAMS】レオパード柄ファーティペット
サッと手軽につけられるボリューム感が扱いやすい。ブルゾンやノーカラーコートに添えると、着こなしがぐっと華やぐ。
ファーアイテム
Item 【ipugo】ピンクファーバラクラバ
乙女度高めなピンクのファーがおかわ♡ 大きめなサイズだから小顔効果も◎。
Item 【Ray BEAMS】ファーコート
羽織るだけでビジュ映えが叶うファーコートは1枚あると心強い。カジュアルなデニムスタイルから、きれいめなワンピーススタイルまで、幅広い着こなしに対応できる。
撮影／林真奈（静物）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海