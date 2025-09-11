圧倒的な存在感を放つ優れもの♡ 秋コーデが華やぐ「レオパード柄＆ファーアイテム」5選

今年の秋はちょっぴり強めな小物を取り入れたい気分！そこで今回は、コーデのアクセントになる「レオパード柄＆ファーアイテム」を5つご紹介します。ギャルみ全開なブラウスやビジュ映えが叶うアウターなど、存在感抜群なアイテムをぜひチェックしてね♡

モブワイフ

海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。

危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが、レオパード柄やレザー素材、ファーなどのファッションアイテムや、目元や唇の色が濃いメイクである。

レオパード柄アイテム

Item 【MOUSSY】レポパード柄パフスリーブブラウス

ギャルみ全開かつ、圧倒的存在感でお目立ち確実。クラシカルな雰囲気のブラウスは今季大注目♡

レポパード柄パフスリーブブラウス 8,998円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）

Item 【minitmute】レオパード柄バッグ

シンプルなコーデのアクセントに。小さめで主張が少ないから、柄に抵抗のあるコでも◎。

レオパード柄バッグ 11,330円／minitmute（HANA KOREA）

Item 【Ray BEAMS】レオパード柄ファーティペット

サッと手軽につけられるボリューム感が扱いやすい。ブルゾンやノーカラーコートに添えると、着こなしがぐっと華やぐ。

レオパード柄ファーティペット 5,500円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿） 

ファーアイテム

Item 【ipugo】ピンクファーバラクラバ

乙女度高めなピンクのファーがおかわ♡ 大きめなサイズだから小顔効果も◎。

ピンクファーバラクラバ 4,900円／イプゴ（blaseout）

Item 【Ray BEAMS】ファーコート

羽織るだけでビジュ映えが叶うファーコートは1枚あると心強い。カジュアルなデニムスタイルから、きれいめなワンピーススタイルまで、幅広い着こなしに対応できる。

ファーコート 28,600円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）

撮影／林真奈（静物）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海