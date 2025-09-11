◇カーリング 日本代表決定戦 第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、ＳＣ軽井沢クラブがフォルティウスに８―６で勝利した。

互いに１点ずつ取って迎えた第３エンド（Ｅ）、ＳＣ軽井沢クのスキップ・上野美優の難易度の高いショットが決まらず、フォルティウスが１点スチール。ただ第４ＥではＮＯ１、ＮＯ２の石を取って２点を加えて３―２とした。第５Ｅ、ＳＣ軽井沢クは相手のビッグエンドの危機を上野の好ショットで防ぎ、フォルティウスの１点に抑えて３―３で折り返した。

第６エンドは、ＳＣ軽井沢クが２点を加えて５―３のリード。第７Ｅは相手のＮＯ１を狙ったフォルティウスのスキップ・吉村紗也香のショットがテークアウトならず、ＳＣ軽井沢クがスチールに成功。６―３とする。フォルティウスが２点を加えて迎えた第９Ｅ、テークアウトを狙った上野のショットが外れてフォルティウスが１点をスチール。６―６の同点で最終Ｅへ。

後攻で最終Ｅを迎えたＳＣ軽井沢クは中盤、ハウス内にＮＯ１、ＮＯ２をおいて展開。フォルティウスは吉村が最終ショットでＮＯ１を作るが、ＳＣ軽井沢クの上野がその石を弾き出し、ＳＣ軽井沢クが勝利した。

ＳＣ軽井沢クは初戦でロコ・ソラーレに敗れ、これで１勝１敗。フォルティウスは、ロコ・ソラーレ戦に続く２連敗を喫した。１２日はそれぞれのチームが第２戦を戦い、ロコ・ソラーレは１勝すれば予選突破が決まる。