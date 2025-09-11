◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）

巨人は広島との接戦を落とし、連勝が４で止まった。０―１の初回に岡本和真内野手（２９）と中山礼都内野手（２３）の適時打で逆転したが、３回に山崎伊織投手（２６）の暴投で同点に追いつかれ、９回に５番手の石川達也投手（２７）が中村奨成外野手に決勝ソロを浴びた。３位のＤｅＮＡが負けたため、ゲーム差は１・５のまま。１３日はリーグ制覇を決めた阪神と東京Ｄで対戦する。

２位死守へ、巨人は５月以来今季最長タイの５連勝を目指して広島との一戦に臨んだ。先発・山崎は「チームも大事な時期なので、しっかりとチームの勝ちにつながるピッチングをしたいなと思います」とマウンドに上がり、６回６安打２失点。勝敗はつかずキャリアハイの１１勝目こそお預けになったが、粘投を見せた。

今季２度目の中５日での登板。１５０キロ前後の直球にフォークやカットボールなども交えて投球を展開した。初回は２死から小園に右翼席へ先制ソロを放り込まれたが、続く４番・ファビアンを空振り三振に斬り、最少失点でスタートした。２―１の３回は１死満塁から自らの暴投で試合を振り出しに戻されたが、なお二、三塁でファビアンを遊ゴロ、２死満塁では菊池を中飛。４回も１死一、二塁をしのいだ。

前回登板の５日・中日戦（バンテリンＤ）は８回２安打１失点で完投負け。好投も、味方の援護に恵まれなかった。先発として試合を崩してはいけない思いや、１イニングでも長く投げ切る姿勢は人一倍。シーズン終盤で疲労もあるだろうが、前回同様この試合でもそんな気概を示した。

打線は０―１の初回２死三塁から岡本の適時二塁打で同点に追いつくと、２死一、二塁では「（直前の打者の）岸田さんが貫録で四球をとってつないでくれたので、何とかかえすことができて良かった」と中山が中前へ一時勝ち越しとなる適時打をマーク。チームとして４試合連続で初回に得点を刻んだ。しかし、２回から６回までは無得点。同点のまま試合は終盤に突入した。

７回は中川が登板。２死から小園に遊撃内野安打を許し、田中瑛にスイッチ。移籍後初の３連投となった右腕は満塁のピンチを招いたが、菊池を三ゴロに封じ、１４試合連続無失点とした。８回は船迫が前川、佐々木、代打・末包を３者凡退。昨季に並ぶ自己最多の５１登板目を無失点に抑えた。

９回は石川が９日の再昇格後登板。先頭の中村奨に左中間席へソロを浴び、勝ち越しを許した。連投中だった大勢がベンチを外れていた中で痛恨の失点となった。

その裏、巨人は広島の守護神・森浦の前に中山が二ゴロ、リチャードが三振、そして代打の大城卓が中飛と反撃ならず。６月２７〜２９日のＤｅＮＡ３連戦（東京Ｄ）以来となる同一カード３連戦３連勝を逃した。それでも３位・ＤｅＮＡも敗れたため、１・５差のままだったことが救いとなった。