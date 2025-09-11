¡Ú¹Åç¡ÛÃæÂ¼¾©À®¤Î¥½¥í¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¾®±à³¤ÅÍ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç3¡¼2µð¿Í(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¹Åç¤¬ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çµð¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤Ï½é²ó¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÈ¯¤Î郄ÂÀ°ìÅê¼ê¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¡¢3Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤òºî¤ë¤ÈÁê¼êÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤è¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤È¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼¡¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Åç¤Ç¤·¤¿¤¬9²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç1ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤ë¤Èµð¿Í¤Î5ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¹Åç¤Ï¤³¤ì¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò6¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¡¢Â¾µå¾ì¤Ç¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¥²¡¼¥àº¹¤ò5¤Ë½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£