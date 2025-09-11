近畿中部では、１２日夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。また、近畿地方では、１２日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷にも注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

前線が西日本から東日本に停滞しています。西日本付近では、１２日にかけて前線の活動は次第に弱まりますが、引き続き暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、１２日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。

［雨の予想］

１１日から１２日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

近畿中部 ４０ミリ

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿中部 １００ミリ

その後、１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿中部 ６０ミリ



［防災事項］

近畿地方では、１２日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。近畿中部では、雨雲が予想より発達した場合や停滞した場合は、１２日夜遅くにかけて警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。

竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより