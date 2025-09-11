パリオリンピック™ブレイキンの日本代表で“Shigekix”こと半井重幸選手が9月11日、静岡県磐田市の中学校で特別授業を行い、世界レベルの技を披露しました。

【写真を見る】ブレイキン日本代表「Shigekix」選手が中学校で特別授業

2025年9月11日、静岡県磐田市の豊岡中学校を訪れたのは、パリオリンピック™ブレイキン日本代表の“Shigekix”こと半井重幸選手です。半井選手は、全校生徒約300人を前に、モチベーションの高め方や夢を実現させる為の目標の設定方法などについて講演しました。

＜“Shigekix”こと 半井重幸選手＞

「ブレイキンを始めた当時7歳の頃の少年の時の気持ちと、今の自分の（ブレイキンに対する）気持ちは全く変わらない」

全校生徒はその後、半井選手の指導を受けブレイキンの魅力を全身で味わいました。

＜男子生徒＞

「本当に迫力があってびっくりしました。あんなにすごい技が決められるんだなって。感情が高ぶりました」

＜女子生徒＞

「画面上でしか見たことがなかった人が、生できょう見ることができて感動しました」

＜“Shigekix”こと 半井選手＞

「ブレイキンって、人それぞれの個性が際立つそんな競技であり文化だと思う。（生徒には）自分がどうありたいかというところをすごく大切にしてもらいたい」

半井選手は、今後も学校などを回り子どもたちに夢を持つことの大切さを伝えていきたいとしています。