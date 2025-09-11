°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡õËè·§¹îºÈ¡¢¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¸ß¤¤¤ò»ØÌ¾¡¡¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡Ö¤Û¤«¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ê25Æü¤è¤êNetflixÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¥·¡¼¥º¥ó3 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ÄÈþµÓ¤òÁÈ¤à»°µÈºÌ²Ö
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Öº£ºî¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Ê¤éÃ¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢°ëÂ¼¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢Ëè·§¤µ¤ó¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤â¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ç¤¢¤ëËè·§¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ëÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¡ÊËè·§±é¤¸¤ë¡Ë¥ä¥Ð¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ê°ëÂ¼±é¤¸¤ë¡Ë¥Ð¥ó¥À¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¥ä¥Ð¤¬¾ï¤Ë¤º¤Ã¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë´é¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ç¥£ÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ëÂ¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Ëè·§¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Ëè·§¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡ÄÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥ó¥À¤«¤Ê¡£¤Û¤«¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤¼¤«°ëÂ¼¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëº£ºî¤ÏÀ¤³¦Åª¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂè3ÃÆ¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ¤ä¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤ËÌ¿·ü¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ØÄ©¤à¡£ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬»î¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤é4Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖJOKER¥«¡¼¥É¡×¤¬Æ³¤¯Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢»³ºê¸¿Í¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ÄÈþµÓ¤òÁÈ¤à»°µÈºÌ²Ö
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Öº£ºî¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Ê¤éÃ¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢°ëÂ¼¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢Ëè·§¤µ¤ó¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤â¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ç¤¢¤ëËè·§¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ëÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¡ÊËè·§±é¤¸¤ë¡Ë¥ä¥Ð¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ê°ëÂ¼±é¤¸¤ë¡Ë¥Ð¥ó¥À¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¥ä¥Ð¤¬¾ï¤Ë¤º¤Ã¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë´é¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ç¥£ÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡25Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëº£ºî¤ÏÀ¤³¦Åª¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂè3ÃÆ¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ¤ä¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ØÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤ËÌ¿·ü¤±¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ØÄ©¤à¡£ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¡¦¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤¬»î¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ½ªÏÃ¤«¤é4Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖJOKER¥«¡¼¥É¡×¤¬Æ³¤¯Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢»³ºê¸¿Í¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£