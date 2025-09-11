◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ スーパーラウンド 日本 6-2 アメリカ(11日、沖縄)

オープニングラウンドのグループAを5戦全勝で突破し、スーパーラウンドに進出した日本。初戦では、同じくグループBを5戦全勝で突破したアメリカと対戦しました。この対戦は延長タイブレークにもつれる熱戦となるも、日本が勝利しました。

先発のマウンドにあがったのは、今夏の甲子園優勝を果たした沖縄尚学の2年生左腕・末吉良丞投手。先頭に四球を与えるなど1アウト1、2塁のピンチを招くも後続を抑え、無失点で切り抜けます。さらに2回からは3イニング連続で三者凡退に抑えるなどアメリカ打線を圧倒。5回の先頭打者をフライに打ち取り降板となりましたが、ここまで68球を投げ、奪三振5、与四球2、無安打・無失点に抑えました。

しかし5回、続いてマウンドにあがった神村学園の3年生・早瀬朔投手がヒットを浴びます。さらに2アウト2塁の場面ではショートについていた敦賀気比高・岡部飛雄馬選手(3年)の悪送球が絡み、アメリカに悔しい先制点を献上しました。

そんな中、日本打線もアメリカの先発・C.ボレモン投手の前に沈黙。3回まで三者凡退に抑えこまれます。それでも4回には得点の好機が生まれました。2アウトから東洋大姫路・高畑知季選手(3年)に、この日のチーム初ヒットが生まれ、続く横浜・阿部葉太選手(3年)もセンターへのヒットと2アウト1、2塁のチャンスメイク。しかし決定打が生まれず、得点とはなりませんでした。

1点ビハインドで迎えた土壇場の7回表、ここで試合が動きます。アメリカの2番手・J.グリンドリンガー投手の前に阿部選手がヒットで出塁。さらに相手のエラーも絡み好機をつかむと、山梨学院高の3年生キャッチャー・横山悠選手のタイムリーで日本が同点に追いつきました。

このまま試合は延長戦タイブレークに突入。すると直後の8回には日本打線が奮起を見せます。先頭が四球を選ぶと、ここで打席に向かったのは岡部選手。アメリカの3番手・T.ランヘル投手の4球目のストレートをとらえ、センターに抜ける3点タイムリー2塁打とします。さらにゴロや相手のエラーの間にも得点を重ね、5点リードとしました。

8回裏には回またぎ起用となった京都国際高の3年生左腕・西村一毅投手が登板。先頭に四球で出塁を許し満塁とするも、続く打者を三振とします。しかし後続に押し出しの四球を与え降板。続いて1アウト満塁の場面で、健大高崎高の3年生右腕・石垣元気投手がマウンドにあがりました。石垣投手はここで迎えた打者を154キロのストレート3球で空振り三振とすると、続く打者にも155キロのストレートでフライアウトとし、ゲームセット。日本が勝利しました。