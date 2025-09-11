¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×·è¾¡¿Ê½Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈÈ¯É½ ²áµîºÇÂ¿3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡Ûµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹ presents¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¡ÊTBS·Ï¡¿10·î11ÆüÊüÁ÷¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥Èµ¼Ô²ñ¸«¤¬9·î5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¥æ¥Ë¥Ã¥È10ÁÈ¡Ê¤·¤º¤ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¢¤äÃÄ¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¢¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ
º£²ó¤Ç18²óÌÜ¤Î³«ºÅº¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¥³¥ó¥È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£º£²ó¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢Âè18Âå¥¥ó¥°¤Î¾Î¹æ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤Æï®¤òºï¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤º¤ë¤ÎÃÓÅÄ°ì¿¿¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ê¬¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¤¤¤Þ¥á¥È¥í¥ó¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦·àÃÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¥é¥¤¥¹¤È¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤ÈËÍ¤é¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÁÈ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤À¤±Í¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥á¥È¥í¥ó¥º¤ÎÆ°°÷¤Ë¡Ê·Ò¤²¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ÁêÊý¤Î½ã¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¢ËÍ¤é¡¢´°Á´ÂÎ¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿1Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ã¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï365Æü¥³¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤Æ¡£ËèÇ¯Î×¤ßÊý¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥È¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿§1¹æ¤Î¥«¥ß¥à¥é¤Ï¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¤Î½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¾²°¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÁá¤Ã¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ß¤Á¤ª¤Ï¡Öº£Ç¯19¸ø±é¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¡ºÍ¤â¥³¥ó¥È¤â¡¢²ó¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤ÎÎÌ¤È¤«¤¤Ã¤«¤±¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·½É¤ÈÃÓÂÞ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿·½É¤Ç¥ê¥Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÃÓÂÞ¤Ç¥ê¥Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿·½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¡£ÃÓÂÞ¤ËÌá¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¡£¤³¤ì¤òËèÆü¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¨¡¼¥ë¡ª¡ª¡×¤È¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ÁÈ
¢¡¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬°Õµ¤¹þ¤ß
