津田健次郎「まさかドラえもんを演じさせていただけるとは…」初出演となった「ドラえもん 誕生日スペシャル」を振り返る
声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00〜12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。
9月7日（日）の放送は、津田がひみつ道具《映画缶》のナレーション役で特別出演したアニメ「ドラえもん 誕生日スペシャル」について語りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「『ドラえもん 誕生日スペシャル』の出演おめでとうございます！ アフレコ時のお話などお聞かせください。木村昴くんとは一緒の現場だったのでしょうか？」
◆「ドラえもん」に初出演！
津田：「ドラえもん 誕生日スペシャル」に出演させていただきました！ まさか、ドラえもんを演じさせていただけるとは思わなくて（笑）。通常回とスペシャル回の2本に出させていただいたんですけど、どっちも楽しかったですね。
今回は残念ながらピン録りで、1人でアフレコさせていただく形だったので、ジャイアン役の木村昴くんをはじめ、ドラえもんチームの皆さんともお会いできずだったので、そこはちょっと寂しかったんですけど、ただ何よりも「ドラえもん」に初めて出演させていただけたのが、すごくうれしかったですね。
僕は長寿アニメ作品になかなかご縁がなかったんですよ。だから、ご縁ができてすごくうれしいですし、これでやっと、一人前の声優としてやっていけるのかなと、ちょっと思っております。観ていただいた皆さん、本当にありがとうございます！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00〜12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631
9月7日（日）の放送は、津田がひみつ道具《映画缶》のナレーション役で特別出演したアニメ「ドラえもん 誕生日スペシャル」について語りました。
パーソナリティの津田健次郎
＜リスナーからのメッセージ＞
「『ドラえもん 誕生日スペシャル』の出演おめでとうございます！ アフレコ時のお話などお聞かせください。木村昴くんとは一緒の現場だったのでしょうか？」
◆「ドラえもん」に初出演！
津田：「ドラえもん 誕生日スペシャル」に出演させていただきました！ まさか、ドラえもんを演じさせていただけるとは思わなくて（笑）。通常回とスペシャル回の2本に出させていただいたんですけど、どっちも楽しかったですね。
今回は残念ながらピン録りで、1人でアフレコさせていただく形だったので、ジャイアン役の木村昴くんをはじめ、ドラえもんチームの皆さんともお会いできずだったので、そこはちょっと寂しかったんですけど、ただ何よりも「ドラえもん」に初めて出演させていただけたのが、すごくうれしかったですね。
僕は長寿アニメ作品になかなかご縁がなかったんですよ。だから、ご縁ができてすごくうれしいですし、これでやっと、一人前の声優としてやっていけるのかなと、ちょっと思っております。観ていただいた皆さん、本当にありがとうございます！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11459
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00〜12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12631