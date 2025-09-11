ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（7月）
予想 0.7% 前回 0.3%（前年比)
メキシコ鉱工業生産指数（7月）
予想 -0.3% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.0% 前回 -0.4%（前年比)
21:15
ECB政策金利（9月）
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（8月）
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）
予想 23.2万件 前回 23.7万件
米失業保険継続受給者数（08/24 - 08/30）
予想 194.8万件 前回 194.0万件
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
時刻未定
ドイツ経常収支（7月）
予想 N/A 前回 186.0億ユーロ
12日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
