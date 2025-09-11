21:00
ブラジル小売売上高（7月）
予想　0.7%　前回　0.3%（前年比)

メキシコ鉱工業生産指数（7月）
予想　-0.3%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-1.0%　前回　-0.4%（前年比)

21:15
ECB政策金利（9月）
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30　
米消費者物価指数（CPI）（8月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.7%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.1%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）
予想　23.2万件　前回　23.7万件

米失業保険継続受給者数（08/24 - 08/30）
予想　194.8万件　前回　194.0万件

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

時刻未定
ドイツ経常収支（7月）
予想　N/A　前回　186.0億ユーロ

12日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）


OPEC月報

※予定は変更されることがあります。