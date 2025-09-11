「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、２５年日本選手権女王のフォルティウスは、１次リーグ第２戦でＳＣ軽井沢クラブとの１敗対決に臨んだ。６−８で２連敗となり、悲願の五輪代表入りへ早くも崖っぷちに立たされた。

第３エンドに幸先よく１点スチール（不利な先攻で得点すること）し、２−１とリード。ただそこからアイスの感覚がかみ合ったＳＣ軽井沢クに逆転され、６−３とリードされた。第８エンドに２点を奪い、第９エンドに１点スチールで第１０エンドにもつれ込んだが、不利な先攻。スキップ吉村紗也香が最終投でハウス中央に石を置く好ショットを見せたが、ＳＣ軽井沢クのスキップ上野美優が冷静に押し出し、６−８で勝負が決まった。

ロコ・ソラーレに２連勝してから３連敗を喫した４年前の北京五輪代表決定戦。リベンジを誓った今大会で、早くも五輪へ黄信号がともった。吉村は「悔しい結果になった」と表情を変えずに受け止め、「修正するところを明確にして、それに集中するだけ。アイスを読んで一つのショットを決めていく、それだけ。思いっきり戦いたい」と必死に顔を上げた。