LDH JAPAN×ABCテレビ『DARK13』プロジェクト解禁！ アンバサダーのTHE JET BOY BANGERZメンバー10人が1月期ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』で地上波連ドラ初出演！
ABCテレビは、LDH JAPANとタッグを組んで放つエンターテインメントプロジェクト『DARK13』をスタート！
『DARK13』プロジェクトの主役となるのは、圧巻のダンスパフォーマンスで“熱狂”を生み出す“DARK13”と呼ばれる新時代イケメンゾンビたち！ LDH所属のアーティストたちがこの“DARK13”に扮し、従来のゾンビのイメージを覆す“ゾンビパフォ－マンス”を携えて、ジャンルを超えたさまざまなコンテンツを世界へ発信していく。
前代未聞のダンスパフォーマンスムーブメントを生み出すプロジェクトアンバサダーは、10人組ダンス＆ボーカルグループTHE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE（TJBB）に決定！
さらに、9月10日に楽曲配信（ https://tjbb.lnk.to/NX4nnN ）されたばかりのTJBB新曲『Let’s Dance』がプロジェクトテーマ曲に決定した。
▼THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE profile
4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション『iCON Z』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。7名のパフォーマーは全員ダンスのプロリーグD.LEAGUEで活躍するDリーガー。さらにコーラスグループ「DEEP SQUAD」ボーカリストもメンバーに擁し、LDH屈指のパフォーマンス力を誇る。グループ名には「騒がしい個性が集まってジェットエンジンのように燃え盛る」という意味が込められている。
2023年8月23日シングル『Jettin’』でデビュー。2024年1月31日には4曲入りEP『PHOTOGENIC』をリリースし、オリコン週間アルバムランキング1位、2025年2月19日リリースの１stアルバム『JET BOY』が同デイリー1位。2025年1月31日に発売したEP「PHOTOGENIC」は、オリコン週間アルバムランキング1位、同・合算アルバムランキング1位、Billboard JAPAN Hot Albums1位を記録するなど快進撃を続け、唯一無二のパフォーマンスグループとして急速に支持を拡大中。
9月1日には初のアートブック『THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL ARTIST BOOK UNLOCK』（宝島社）を発売。
さらに…ABCテレビで、2026年1月クール ドラマL枠『DARK13 踊るゾンビ学校』放送決定！
ABCテレビでは、2026年1月クールドラマL枠にて『DARK13 踊るゾンビ学校』の放送が決定！（ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAでの見逃し配信あり）
プロジェクトアンバサダーTHE JET BOY BANGERZのメンバー10人がメインキャストとして全員出演！ さらに、『Let‘s Dance』がドラマ主題歌に決定した。
彼らが地上波連続ドラマ初出演で扮するのは、圧巻パフォーマンスで魅せる、まさかのイケメンゾンビたち…!?
ファンタジックで摩訶不思議な学園の世界観でゾンビが踊るとき、何かが起こる――！
ドラマの詳細、豪華ゲスト陣につきましては、後日情報公開される。
ダンスとゾンビでメディアも国境もまたぎ世界席巻をめざす『DARK13』プロジェクトの続報をお見逃しなく！
『DARK13』プロジェクトテーマ曲＆ドラマ主題歌は、THE JET BOY BANGERZのパーティーチューン『Let’s Dance』!！
『DARK13』を盛り上げるプロジェクトテーマ曲＆ドラマ主題歌は、9月10日にリリースされた書き下ろしの新曲、『Let’s Dance』に決定。エネルギッシュなビートと攻撃的なシンセサウンドが高揚感抜群のパーティーチューンで、シンプルながら中毒性が高く、ハロウィンシーズンにもピッタリな“ゾンビダンス”にマッチ！ ハイテンションでクレイジーな楽曲に仕上がっている。
≪リリース情報≫
●EP「Let’s Dance」
2025.11.19 CD Release
・初回生産限定盤[CD+Blu-ray] / AICL-4822～4823 / 3,500円(税込)
・通常盤[CD] / AICL-4824 / 1,650円(税込)
『Let’s Dance』にのせたゾンビダンス ティザー動画を公開！
https://dark13project.com
THE JET BOY BANGERZ コメント
YUHI©ABCテレビ
10人で素敵な企画に参加させていただき、本当に光栄に思います。
DARK13プロジェクトをしっかりと盛り上げられるように頑張りたいと思います！
笑いあり涙ありの最高に面白いドラマなので、是非期待していてください！！
AERON©ABCテレビ
僕たちTJBBが主導するゾンビプロジェクトのひとつとして、ついに10人でのドラマ初出演が決まりました！！
音楽やダンスで表現してきた僕たちが、新しい形でみなさんに想いを届けられること、すごく楽しみです！
どんな風に映っているのか…自分たちもドキドキですが、ぜひ楽しみにしていてください！
KOTA©ABCテレビ
なんとTJBBメンバー10人全員がアンバサダーをつとめるビックプロジェクトがはじまりました！
僕としては、初の演技、初のドラマ出演ということで不安もありながら、普段の稽古や演じるためのキャラ作りなど、試行錯誤しながら全力で取り組みました！
このドラマをきっかけに僕も”俳優”というお仕事にすごく興味を持ち、これからもやっていきたいなと思うようになりました。
とても素敵な作品になっていると思うので、ぜひ放送を楽しみにしていただけたらなと思います！！
SHOW©ABCテレビ
TJBBがゾンビパフォーマンスを世の中に発信していくDARK13プロジェクト。
10 人で念願のドラマ出演をさせていただきました！
監督をはじめ豪華共演者の皆様、スタッフの皆様と笑いあり涙ありの作品ができ、とても幸せです！
それぞれの役柄にも注目です！
独特な世界観をぜひお楽しみください！
TAKUMI©ABCテレビ
なんと10人全員でのドラマ出演が決定いたしました！
初めての演技でしたが、監督やスタッフの方々、豪華キャストの皆様にご教授いただき、本当に楽しい撮影になりました。
感謝でいっぱいです！
個人的には、皆さんが驚く顔を見るのが楽しみです！
僕らが作り出すゾンビパフォーマンスが1人でも多くの人に届いてほしいなと思います！
ぜひ見てください！
HINATA©ABCテレビ
僕達がドラマ？？？？
しかも10人で？？？？？
いずれ通るのかなと思っていた道でしたが、こんなに早く訪れるとは思いませんでした！
光栄ですし、本当にありがたいです！
新しい挑戦
僕達は、挑戦し続けるグループでありたい。
今回は新時代ゾンビとして皆さんにエンターテインメントをお届けします！
TAKI©ABCテレビ
今までのゾンビ像をくつがえす一大プロジェクトということで気合を入れて挑みました！
メンバー全員でのお芝居、稽古から真剣にお芝居に向き合いました！
撮影期間は本当にスタッフの皆さんにお世話になり、常に笑いの絶えない素敵な現場で、この環境でお仕事させていただけることに感謝の気持ちでいっぱいでした。
僕自身もっと俳優業に興味を持ちましたし、どんどん挑戦したいという気持ちになりました！
DARK13、お楽しみに！！！
NOSUKE©ABCテレビ
光栄な事に10人全員で初のドラマ撮影をさせていただきました！
沢山の人の協力で出来上がった作品なのでオンエアがとても楽しみです！
自分たちの初挑戦をみていただけると嬉しいです
最高にカオスなドラマになっているので是非お楽しみに！
SHIGETORA©ABCテレビ
僕たちの魂のこもったプロジェクトなので、是非楽しみにしててください！！
ずっとやりたかった演技の仕事に初挑戦ということで本当に気合いが入ったものにできたと思います！
DARK13、お楽しみに！！
AOI©ABCテレビ
10人全員で初のドラマに出演させていただきました！！
豪華な監督チームやキャストの方々に、たくさん支えていただきながら作り上げる事のできた最高に思い入れのある作品になりました！！！
きっと皆さんに楽しんでいただけるようなストーリーになっておりますので、是非楽しみにしていてください！！
【プロジェクトテーマソング】
2025年9月10日(水)配信リリース
THE JET BOY BANGERZ「Let’s Dance」
配信リンク：https://tjbb.lnk.to/NX4nnN
【番組公式ホームページ】
