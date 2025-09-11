【ニューデリー＝青木佐知子】ネパール政府がＳＮＳの使用を禁止したことで広がった抗議デモは沈静化したが、辞任したカドガ・オリ前首相の体制に代わる暫定政権の枠組みは定まっていない。

治安維持に乗り出した軍とデモ参加者は１０日、暫定政権のトップについて協議したが、政権移行の見通しは立っていない。

デモは８日に始まり、１０〜２０歳代の「Ｚ世代」と呼ばれる若者が参加者の中心となった。政府が４日に一部のＳＮＳへの接続を遮断すると、別のアプリやインターネットを駆使して抗議を呼びかけた。９日にオリ氏が辞任した後もデモは続き、軍が部隊を展開して終息した。当局によると、３５人の死亡が確認され、大半が若者だった。

わずか２日間のデモで政権が崩壊した背景には、インフレや深刻な失業問題に対する若者の不満がある。国際労働機関の推計では、２０２４年の若年層の失業率は約２０％。ＳＮＳでは近年、政治家や政府幹部の子息が、高級ブランドをまとい、ぜいたくな暮らしを楽しむ姿を「縁故主義」だと批判する投稿が目立っていた。

これに対し、政府はＳＮＳ大手が期限内に当局への登録を怠ったとして使用を禁止したが、国民の激しい反発を招いた。ネパールでは職を求めて国外に移る若者が多く、国外からの送金額は国内総生産（ＧＤＰ）の２０％以上を占める。国外の家族とのやりとりの手段を規制したことが、国民の怒りを増幅させた可能性も指摘されている。

デモ隊に放火されたビルで働いていた地元大手紙記者のラジェシュ・ミシュラさん（４６）によると、デモの初日に参加者は平和的に汚職や縁故主義の問題を訴えていた。警官との衝突で死者が出た後に制御不能になったといい、「政権交代を望む勢力も加わり、過激化した」との見方を示した。