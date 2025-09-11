選りすぐりの秋田の名産品を販売するイベントが埼玉県のJR浦和駅で開かれます。



列車で生鮮品などを運ぶサービスを使って、今が旬のモモや県外では手に入りづらいご当地スイーツが限定販売されます。



JR東日本のグループ会社が主催する「あきた産直市」では、秋田名産の菓子や酒、加工品などが販売されます。



今週末からの連休を含む今月12日から16日までの5日間、JR浦和駅のイベントスペースで行われます。

イベント2日目の13日には、全国で最も遅い時期に収穫されるという鹿角市のブランド桃「かづの北限の桃」と、秋田のご当地スイーツとして人気が高い「たけや製パンバナナボート」が数量限定で登場。



北限のモモ、バナナボート、ともに秋田から離れた地域では手に入りにくい商品です。



JR東日本グループが展開している、列車を使って生鮮品などを運ぶサービス「はこビュン」を活用し、秋田新幹線こまちで輸送します。



「かづの北限の桃」と「たけや製パンバナナボート4種」は午後3時ごろから準備ができ次第販売される予定です。