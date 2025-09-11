LDH JAPANとABCテレビがタッグを組んだエンターテインメントプロジェクト『DARK13』がスタート。本プロジェクトのアンバサダーに、THE JET BOY BANGERZが就任した。

（関連：“芸能界No.1” THE JET BOY BANGERZ 桑原巧光、ダンスで起こす革命 初代キングに輝くまでの歩み）

本プロジェクトの主役となるのは、“DARK13”と呼ばれる13の“新時代ゾンビ”たち。LDH所属のアーティストたちがこの“DARK13”に扮し、従来のゾンビのイメージを覆すパフォーマンスで、ジャンルを超えた様々なコンテンツを世界へ発信していく構想だ。

さらに、書き下ろしとなるTHE JET BOY BANGERZの新曲「Let’s Dance」が、本プロジェクトのテーマソングに起用。同楽曲は、エネルギッシュなビートと攻撃的なシンセサイザーのサウンドが高揚感抜群のパーティーチューン。シンプルながら中毒性の高いフックで聴く人を即座に盛り上げる、ハイテンションでクレイジーな1曲に仕上がっているという。

さらに、ABCテレビにて2026年1月期にドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』が放送されることも決定。THE JET BOY BANGERZが全員そろってメインキャストとしてレギュラー出演するほか、ここでも「Let’s Dance」が主題歌として採用されている。ドラマの詳細や豪華ゲスト陣については後日情報公開され、今後も様々なプロジェクトが進行していく予定とのことだ。

なお、同楽曲を表題曲としたEP『Let’s Dance』が、11月19日にCDリリース。9月10日からは同楽曲の先行配信もスタートしている。

＜THE JET BOY BANGERZ コメント＞

■YUHI

10人で素敵な企画に参加させていただき、本当に光栄に思います。『DARK13』プロジェクトをしっかりと盛り上げられるように頑張りたいと思います！笑いあり涙ありの最高に面白いドラマなので、是非期待していてください！！

■AERON

僕たちTJBBが主導するゾンビプロジェクトのひとつとして、ついに10人でのドラマ初出演が決まりました！！音楽やダンスで表現してきた僕たちが、新しい形でみなさんに想いを届けられること、すごく楽しみです！どんな風に映っているのか…自分たちもドキドキですが、ぜひ楽しみにしていてください！

■KOTA

なんとTJBBメンバー10人全員がアンバサダーをつとめるビックプロジェクトがはじまりました！僕としては、初の演技、初のドラマ出演ということで不安もありながら、普段の稽古や演じるためのキャラ作りなど、試行錯誤しながら全力で取り組みました！このドラマをきっかけに僕も"俳優”というお仕事にすごく興味を持ち、これからもやっていきたいなと思うようになりました。とても素敵な作品になっていると思うので、ぜひ放送を楽しみにしていただけたらなと思います！！

■SHOW

TJBBがゾンビパフォーマンスを世の中に発信していくDARK13プロジェクト。10人で念願のドラマ出演をさせていただきました！監督をはじめ豪華共演者の皆様、スタッフの皆様と笑いあり涙ありの作品ができ、とても幸せです！それぞれの役柄にも注目です！独特な世界観をぜひお楽しみください！

■TAKUMI

なんと10人全員でのドラマ出演が決定いたしました！初めての演技でしたが、監督やスタッフの方々、豪華キャストの皆様にご教授いただき、本当に楽しい撮影になりました。感謝でいっぱいです！個人的には、皆さんが驚く顔を見るのが楽しみです！僕らが作り出すゾンビパフォーマンスを1人でも多くの人に届いてほしいなと思います！ぜひ見てください！

■HINATA

僕達がドラマ？？？？しかも10人で？？？？？いずれ通るのかなと思っていた道でしたが、こんなに早く訪れるとは思いませんでした！光栄ですし、本当にありがたいです！新しい挑戦僕達は、挑戦し続けるグループでありたい。今回は新時代ゾンビとして皆さんにエンターテインメントをお届けします！

■TAKI

今までのゾンビ像をくつがえす一大プロジェクトということで気合を入れて挑みました！メンバー全員でのお芝居、稽古から真剣にお芝居に向き合いました！撮影期間は本当にスタッフの皆さんにお世話になり、常に笑いの絶えない素敵な現場で、この環境でお仕事させていただけることに感謝の気持ちでいっぱいでした。僕自身もっと俳優業に興味を持ちましたし、どんどん挑戦したいという気持ちになりました！DARK13、お楽しみに！！！

■NOSUKE

光栄な事に10人全員で初のドラマ撮影をさせていただきました！沢山の人の協力で出来上がった作品なのでオンエアがとても楽しみです！自分たちの初挑戦をみていただけると嬉しいです最高にカオスなドラマになっているので是非お楽しみに！

■SHIGETORA

僕たちの魂のこもったプロジェクトなので、是非楽しみにしててください！！ずっとやりたかった演技の仕事に初挑戦ということで本当に気合いが入ったものにできたと思います！DARK13、お楽しみに！！

■AOI

10人全員で初のドラマに出演させていただきました！！豪華な監督チームやキャストの方々に、たくさん支えていただきながら作り上げる事のできた最高に思い入れのある作品になりました！！！きっと皆さんに楽しんでいただけるようなストーリーになっておりますので、是非楽しみにしていてください！！

（文＝リアルサウンド編集部）