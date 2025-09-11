¡Ú¹¬¤»¤ÊÌë¹¹¤«¤·¡ÛÌë¤Î¿åÂ²´Û¡Öµ¨Àá¤Î¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬½©»ÅÍÍ¤Ë¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢»¥ËÚ¤ÎÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¡ØAOAO SAPPORO¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ø¹¬¤»¤ÊÌë¹¹¤«¤·¡Ù¤¬¹¹¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Ë¿åÂ²´Û¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAQUARIUM JAM¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à ¥¸¥ã¥à¡Ë¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ¡¹
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡ØAOAO SAPPORO¡ÙÌë¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡Øµ¨Àá¤Î¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤Ë¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø·ª¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¹ÈÍÕ¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë·ª¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¹á¤ê¤Þ¤Ç¡¢½©¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
µ¨Àá¤Î¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡Ö·ª¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¹ÈÍÕ¥Ñ¥Õ¥§¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§AOAO SAPPORO 6³¬¡Ö¥·¥í¥¯¥Þ¥Ùー¥«¥êー¡õ¡×
ÈÎÇä»þ´Ö¡§17:00～¡ÊL.O.21:30¡Ë
²Á³Ê¡§1,000±ß
»¥ËÚÈ¯¾Í¤ÎÌë¤ÎÊ¸²½¡È¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª¤Î´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡Ìë¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ý
½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¡¢Ìë¤Î¿åÂ²´Û¤Ç½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
