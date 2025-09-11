『キングオブコント』“ダークホース”元祖いちごちゃん、異彩を放つ「生放送に出られないと思っていた」
コント日本一を決める『求人ボックス presents キングオブコント2025』のファイナリスト10組が11日、発表された。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。このほど行われたファイナリスト会見では、ダークホースとなりそうな初出場の元祖いちごちゃんが、異彩を放った。
【写真】衝撃の一部始終！みちおが手押し相撲を装って兎の首を狙うまで
同日、公式YouTubeがプレミア配信され、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組を発表。MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、ファイナリスト10組による記者会見が開かれた。トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
植村侑史、ハイパーペロちゃんからなる元祖いちごちゃんは、2014年10月に結成。この日の会見では“不審者”ではないと強調しつつ、植村が「出られるんですね！僕たちは生放送に出られないと思っていたので本当にびっくりしたんですけど。準決勝が2日間ありまして、密着のカメラも回っていたはずなんですけど僕らはカメラに全然撮られてなくて、完全にノーマークだったんです。注目度も知名度もないので、ほんとにダークホースとして、新しいものを見せられたらなと思います」、ペロちゃんも「視聴者の方たちに衝撃とか、何かしら与えられたらなと思います。普段、審査員とかそういう人たちにネタを評価してもらうことがあんまりないですし、点数が低くても高くても面白いと思うので、すごくワクワクしています」と不敵な笑みを浮かべていた。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で14回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
決勝の模様は、TBSで10月11日の夜に生放送される。
