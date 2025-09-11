『キングオブコント』ファイナリスト会見で衝撃 トム・ブラウンみちお、ロコディ兎の首を片手で絞める
コント日本一を決める『求人ボックス presents キングオブコント2025』のファイナリスト10組が11日、発表された。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。このほど行われたファイナリスト会見では、トム・ブラウンのみちおが、ロングコートダディ・兎を相手に大暴れを見せた。
【写真】衝撃の一部始終！みちおが手押し相撲を装って兎の首を狙うまで
同日、公式YouTubeがプレミア配信され、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組を発表。MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、ファイナリスト10組による記者会見が開かれた。トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
会見の中で、みちおは初の『キングオブコント』決勝を喜びながらも「ロングコートダディが（漫才・コントの二刀流トップを決める）『ダブルインパクト』にも出ていて（実績面で）かすむので、ちょっとムカついてます（笑）。兎くんと手押し相撲してもいいですか？」とニヤリ。
兎が応じて、いざ手押し相撲が始まるかと思われた瞬間、みちおが右手をスッと伸ばし、兎ののど元を絞め上げていった。狂気の表情と行動に、MCの山里が体を張って制止。やられた側の兎は「えっ、記者会見って聞いていたんですけど」とぼう然としていた。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で14回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
決勝の模様は、TBSで10月11日の夜に生放送される。
