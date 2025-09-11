LDH×ABC新プロジェクト『DARK13』始動 THE JET BOY BANGERZがゾンビ化、地上波連ドラ初出演【コメント全文】
LDH JAPAN×ABCテレビのエンターテインメントプロジェクト『DARK13』が始動し、10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE（TJBB）による連続ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』の放送が決定した。
『DARK13』プロジェクトの主役となるのは、圧巻のダンスパフォーマンスで“熱狂”を生み出す“DARK13”と呼ばれる新時代イケメンゾンビたち。LDH所属のアーティストたちがこの“DARK13”にふんし、従来のゾンビのイメージを覆す“ゾンビパフォ−マンス”を携えて、ジャンルを超えたさまざまなコンテンツを世界へ発信していく。
プロジェクトアンバサダーは、THE JET BOY BANGERZが務める。さらに、ABCテレビの2026年1月クールドラマL枠で『DARK13 踊るゾンビ学校』を放送。THE JET BOY BANGERZのメンバー全員が地上波連ドラ初出演でメインキャストを担い、イケメンゾンビたちを演じる。
プロジェクトテーマ曲とドラマ主題歌は、THE JET BOY BANGERZが9月10日に配信リリースした新曲「Let’s Dance」。エネルギッシュなビートと攻撃的なシンセサウンドが高揚感抜群、ハロウィンシーズンの“ゾンビダンス”にマッチするパーティーチューとなっており、メンバーのゾンビビジュアル＆「Let’s Dance」にのせたゾンビダンス動画も公開された。
■THE JET BOY BANGERZ コメント
YUHI
10人で素敵な企画に参加させていただき、本当に光栄に思います。DARK13プロジェクトをしっかりと盛り上げられるように頑張りたいと思います！笑いあり涙ありの最高に面白いドラマなので、ぜひ期待していてください!!
AERON
僕たちTJBBが主導するゾンビプロジェクトのひとつとして、ついに10人でのドラマ初出演が決まりました!!音楽やダンスで表現してきた僕たちが、新しい形でみなさんに想いを届けられること、すごく楽しみです！どんなふうに映っているのか…自分たちもドキドキですが、ぜひ楽しみにしていてください！
KOTA
なんとTJBBメンバー10人全員がアンバサダーをつとめるビックプロジェクトがはじまりました！僕としては、初の演技、初のドラマ出演ということで不安もありながら、普段の稽古や演じるためのキャラ作りなど、試行錯誤しながら全力で取り組みました！このドラマをきっかけに僕も"俳優”というお仕事にすごく興味を持ち、これからもやっていきたいなと思うようになりました。とても素敵な作品になっていると思うので、ぜひ放送を楽しみにしていただけたらなと思います!!
SHOW
TJBBがゾンビパフォーマンスを世の中に発信していくDARK13プロジェクト。10人で念願のドラマ出演をさせていただきました！監督をはじめ豪華共演者の皆様、スタッフの皆様と笑いあり涙ありの作品ができ、とても幸せです！それぞれの役柄にも注目です！独特な世界観をぜひお楽しみください！
TAKUMI
なんと10人全員でのドラマ出演が決定いたしました！初めての演技でしたが、監督やスタッフの方々、豪華キャストの皆様にご教授いただき、本当に楽しい撮影になりました。感謝でいっぱいです！個人的には、皆さんが驚く顔を見るのが楽しみです！僕らが作り出すゾンビパフォーマンスが1人でも多くの人に届いてほしいなと思います！ぜひ見てください！
HINATA
僕達がドラマ？？？？しかも10人で？？？？？いずれ通るのかなと思っていた道でしたが、こんなに早く訪れるとは思いませんでした！光栄ですし、本当にありがたいです！新しい挑戦僕達は、挑戦し続けるグループでありたい。今回は新時代ゾンビとして皆さんにエンターテインメントをお届けします！
TAKI
今までのゾンビ像をくつがえす一大プロジェクトということで気合を入れて挑みました！メンバー全員でのお芝居、稽古から真剣にお芝居に向き合いました！撮影期間は本当にスタッフの皆さんにお世話になり、常に笑いの絶えない素敵な現場で、この環境でお仕事させていただけることに感謝の気持ちでいっぱいでした。僕自身もっと俳優業に興味を持ちましたし、どんどん挑戦したいという気持ちになりました！DARK13、お楽しみに!!!
NOSUKE
光栄なことに10人全員で初のドラマ撮影をさせていただきました！たくさんの人の協力で出来上がった作品なのでオンエアがとても楽しみです！自分たちの初挑戦をみていただけると嬉しいです最高にカオスなドラマになっているのでぜひお楽しみに！
SHIGETORA
僕たちの魂のこもったプロジェクトなので、ぜひ楽しみにしててください!!ずっとやりたかった演技の仕事に初挑戦ということで本当に気合いが入ったものにできたと思います！DARK13、お楽しみに!!
AOI
10人全員で初のドラマに出演させていただきました!!豪華な監督チームやキャストの方々に、たくさん支えていただきながら作り上げることのできた最高に思い入れのある作品になりました!!!きっと皆さんに楽しんでいただけるようなストーリーになっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください!!
