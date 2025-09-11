山里亮太『キングオブコント』ファイナリスト会見で見事なMC ファイヤーサンダーのコメントに秀逸な返し
コント日本一を決める『求人ボックス presents キングオブコント2025』のファイナリスト10組が11日、発表された。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。このほど行われたファイナリスト会見では、大暴れなファイナリストたちを前に、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）が見事な進行ぶりを見せた。
同日、公式YouTubeがプレミア配信され、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組を発表。MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、ファイナリスト10組による記者会見が開かれた。トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
ライバルを聞かれた際、しずるの池田一真が「この中にいません。お前だ、エディー・マーフィー！」と宣言したことがきっかけとなり、続くロングコートダディ・兎も「おい、聞いてるか、東京ドーム！オレはデカい男になりてぇからな、お前を超えるようなデカい男になって、帰って来るから…」とボケ倒し。続くファイヤーサンダーが「おい聞いてるか、エジソン！オレたちがコントの発明王だ！」と意気込むも「一瞬、カメラの明かりが消えました」と笑わせると、山里が「皮肉にも、エジソンの呪いじゃないかな」と見事につないでいた。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で14回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
決勝の模様は、TBSで10月11日の夜に生放送される。
