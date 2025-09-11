『キングオブコント』ファイナリスト10組決定 しずるは9年ぶり5回目、初決勝は5組
コント日本一を決める『求人ボックス presents キングオブコント2025』のファイナリスト10組が11日、発表された。青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが、史上最多エントリーとなった3449組の頂点を目指す。
【衝撃写真】みちおの怪力さく裂！兎の首を片手で締める
同日、公式YouTubeがプレミア配信され、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組を発表。さらに、MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、ファイナリスト10組による記者会見が開かれた。トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
同大会は2008年から毎年行われ、今年で18回目。プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能で、歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。
決勝の模様は、TBSで10月11日の夜に生放送される。
■『求人ボックス presents キングオブコント2025』ファイナリスト
青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディ
