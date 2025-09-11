コント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝進出者が11日、発表され、M―1グランプリファイナリスト「トム・ブラウン」が初の決勝進出を決めた。

トム・ブラウンといえば布川ひろき（41）が「ダメ〜〜！」と相方みちお（40）の頭部を包み込むようにツッコむ、独特の漫才が代名詞。ラストイヤーとなる昨年と2018年に2度、M―1グランプリファイナリストになっている。今年はキングオブコントでも初の決勝進出を決めた。

布川は、コントならではの悩みを吐露。「僕らはずっと漫才をやっていたので、コントではとにかく前を向いてしゃべらないようにしました。みちおを見て、みちおを叩かないようにだけ気をつけてました」と明かした。他の芸人からまだ前を向いていることを指摘されると「あれでも良くなった」とみちおがフォロー。布川も「以前は全ツッコミを前向いて言っていたんですけれども、3回に1回くらいになりました」と苦笑いした。

一度見たら忘れない風貌以外にも個性が立っている2人。決勝進出者による会見でも、そのキャラクターはいかんなく発揮された。みちおは、同じくM―1とキングオブコントのダブルファイナリスト「ロングコートダディ」兎（37）に目を付けた。「ロングコートダディがどっちもどころか、ダブルインパクトも入れて、トリプルファイナリストでかすむので、ちょっとムカついています。だから兎君と手押し相撲をしたい」と因縁をつけて、手押し相撲勝負を挑んだ。

2人は以前、TBSの情報番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）でも、手押し相撲で対決。みちおが兎の首をつかんで息の根を止めようした“前科”がある。

この日も立ち会いから、みちおの腕が首元に伸び、兎を“ノックアウト”。MCの山里亮太（48）らが慌てて仲裁に入り、ノーコンテスト。兎は「記者会見って聞いていたんですけど」と驚いて見せ、会場の大爆笑をかっさらった。

そんなトム・ブラウンは単独公演を19回行うなど、精力的に腕を磨いてきた。決勝本番でも、昨年準優勝の本命「ロングコートダディ」を圧倒し、栄冠をつかめるか注目が集まる。

今大会は史上最多の3449組が参加し、18代目王者を争う。決勝は10月11日にTBS系列で放送される。