確かに持ってるけどさ。

9月10日に行なわれたApple（アップル）のイベントで、iPhone 17シリーズと共に発表されたAirPods Pro 3。どこがどう変わったのか？ 詳しくは以下でまとめています。

何が変わった？ AirPods Pro 3 とAirPods Pro 2の違い

AirPodsシリーズとしては、久しぶりとなるProラインの更新とあって「更新されたら買おう！」と狙っていた人も少なくないのではないでしょうか。

その方々に、1点注意点…という程でもないのですが、過去のAirPods Proと違いがあります。USB-Cケーブルは別売りです。

Image: Apple

2023年にUSB-CにアップデートされたAirPods Pro 2には、アップル純正USB-Cケーブルが付属していたんですけど、2024年に発売されたAirPods 4からUSB-Cケーブル別売りになっています。USB-Cケーブルなんてみんな持ってるよね？ということなんだろうなぁ。確かにもう100均でも買えるくらいですからねぇ。

でも、約4万円する高級なイヤホンなら純正でケーブルくらい付けてくれてもいいじゃんって思うっちゃう僕は罪なのでしょうか。

100均のケーブルで充電した音と、4万円のイヤホンに付属する純正ケーブルで充電した音。そこに違いはないのですが！

